Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 04.08.2022 | 01:49
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Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 03.08.2022 | 12:47
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Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 03.08.2022 | 11:57
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Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video 03.08.2022 | 10:50
Düzce'de, İmat D. (17) konserde tartıştığı Semih Ç.'yi (21) takip ederek tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.