Köpekler saldırınca yere düşen kadın ölümden döndü | Video
Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde işe giden kadına yolda köpekler saldırdı. Kadın, saldıran köpeklerden kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Belirli bir saatten sonra köpeklerden dolayı sokakta yürümenin zorlaştığını ifade eden çevre sakini Osman Şahinler, "Bu olay sadece bize denk gelen. Burada bir grup köpek var, devamlı bunu yaşıyoruz. Motorcuların arkasından, kadınların arkasından koşuyor. Bir grup var burada en son kameraya da yansıdı. Biz de fark ettik içerideki güvenlik arkadaşımız kadına da yardımcı oldu. Sürekli oluyor bu. Hele gece ıssız olduğu zaman sürekli yaşanan bir şey. Issız olduğu zaman hele saat 20.00'den sonra mümkün değil buradan geçmeniz" dedi.
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