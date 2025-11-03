Video Yaşam Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video
Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video

Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video

03.11.2025 | 11:11

Erzurum'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Aybas’ın 2 yıl önce Tirit’e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonrası Tirit ve Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybas'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 2023 yılında 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından cezaevine girdiği ve 22 Ekim'de tahliye olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video 00:28
Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video 03.11.2025 | 11:11
Buzdolabında kokain yakalattı, İçiciyim dedi ama tutuklandı | Video 01:12
Buzdolabında kokain yakalattı, "İçiciyim" dedi ama tutuklandı | Video 03.11.2025 | 10:21
Fatih’te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 00:41
Fatih’te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 03.11.2025 | 10:21
11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03:19
11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03.11.2025 | 10:21
Yaşlıları soyan yankesici suçüstü böyle yakalandı | Video 01:16
Yaşlıları soyan yankesici suçüstü böyle yakalandı | Video 03.11.2025 | 10:21
31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video 04:06
31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video 03.11.2025 | 10:21
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 01:46
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 09:16
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video 03.11.2025 | 09:15
Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness sorusunda adı geçmişti! Yarışmaya katılan yarışmacı o kritik soruda risk aldı İşte o soru! 02:19
Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness sorusunda adı geçmişti! Yarışmaya katılan yarışmacı o kritik soruda risk aldı İşte o soru! 02.11.2025 | 22:55
Guinness’e 11’inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 04:14
Guinness’e 11'inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 02.11.2025 | 22:50
İstanbul’a nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Video 02:26
İstanbul'a nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Video 02.11.2025 | 14:34
Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir’in üzerine devrildi | Video 00:21
Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir'in üzerine devrildi | Video 02.11.2025 | 14:34
Başakşehir’de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 00:40
Başakşehir'de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 02.11.2025 | 14:07
Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video 03:57
Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video 02.11.2025 | 12:06
Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video 03:05
Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video 02.11.2025 | 10:13
Beyoğlu’nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 07:55
Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 02.11.2025 | 10:13
Kartal’da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02:37
Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02.11.2025 | 09:47
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 00:17
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 02.11.2025 | 09:08
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 01:26
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 02.11.2025 | 09:08
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 00:58
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 02.11.2025 | 09:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY