LGBT bayrağı açarak "özgürlükten" bahsedenler Kadıköy'de çarşaf yaktı | Video

Kadıköy'de bir araya gelen bir grup, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etti. Protesto sırasında sözde LGBT bayrağı açıp 'özgürlükten' bahseden kişiler başörtüsüne ve çarşafa saldırdı. Protestocuların yaktığı çarşaf, polis tarafından söndürüldü. Eylemciler ise polis ekiplerine tepki gösterdi.