LGBT bayrağı açarak "özgürlükten" bahsedenler Kadıköy'de çarşaf yaktı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
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Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
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Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 04.10.2022 | 13:39
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Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 13:15
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Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
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İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
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Maltepe’de "Hesabı biz öderiz" tartışması kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 12:52
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 4 Ekim 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 04.10.2022 | 10:54
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Sokak köpeği ile temizlik görevlisinin yürekleri ısıtan dostluğu | Video 04.10.2022 | 11:03
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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polisten kaçamadı | Video 04.10.2022 | 11:02
Kadıköy'de bir araya gelen bir grup, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etti. Protesto sırasında sözde LGBT bayrağı açıp 'özgürlükten' bahseden kişiler başörtüsüne ve çarşafa saldırdı. Protestocuların yaktığı çarşaf, polis tarafından söndürüldü. Eylemciler ise polis ekiplerine tepki gösterdi.