Video Yaşam LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

23.03.2023 | 16:33

Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı ve yaralılardan 2’sinin sıkıştığı LPG’li araçtaki yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen İbrahim Çot'un (60) kullandığı otomobil ile Mesut Ateş (52) himayesindeki otomobil kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar etrafa savrulurken, sürücü İbrahim Çot ve yanındaki eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MONTUNU ÇIKARIP YARALI KADININ ÜZERİNİ ÖRTTÜ
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kısa sürede araç içerisinden çıkardı. ABB İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, montunu çıkarıp araç içerisinden çıkarılan yaralılardan Ayşe Çot'un üzerine örttü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla ambulansa, ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

LPG ÖN KOLTUĞA KADAR GELDİ
Öte yandan kazada hurda haline dönen İbrahim Çot'un kullandığı LPG'li aracın bagajındaki yakıt tankı, kazanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldiği görüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kavşaktan sola dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen diğer otomobilin çarpışması ve ardından LPG yakıt tankeri yerinden çıkan aracın refüje çarpması ile çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

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