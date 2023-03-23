LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı ve yaralılardan 2’sinin sıkıştığı LPG’li araçtaki yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
MONTUNU ÇIKARIP YARALI KADININ ÜZERİNİ ÖRTTÜ
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kısa sürede araç içerisinden çıkardı. ABB İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, montunu çıkarıp araç içerisinden çıkarılan yaralılardan Ayşe Çot'un üzerine örttü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla ambulansa, ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.
LPG ÖN KOLTUĞA KADAR GELDİ
Öte yandan kazada hurda haline dönen İbrahim Çot'un kullandığı LPG'li aracın bagajındaki yakıt tankı, kazanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldiği görüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kavşaktan sola dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen diğer otomobilin çarpışması ve ardından LPG yakıt tankeri yerinden çıkan aracın refüje çarpması ile çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.
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