Video Yaşam Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

03.01.2023 | 18:14

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OTOMATİK OYNAT

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Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler kartpostallık oluşturdu.

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