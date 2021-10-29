Video Yaşam Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama
Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama

Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama

29.10.2021 | 13:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amatör balıkçının lüfer heyecanı...İlk kez balık yakaladı böyle sevindi 00:29
Amatör balıkçının lüfer heyecanı...İlk kez balık yakaladı böyle sevindi 29.10.2021 | 13:31
Malatya’daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama 00:42
Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama 29.10.2021 | 13:31
Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 00:50
Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 29.10.2021 | 13:03
Depremzede çocuklar ’kumlu ev’i unutamıyor 06:18
Depremzede çocuklar 'kumlu ev'i unutamıyor 29.10.2021 | 11:51
Son dakika: Gebze’de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı 01:53
Son dakika: Gebze'de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı 29.10.2021 | 12:47
Müge Anlı’da Pilsen Pirpor cinayeti olayıda son dakika: Müge Anlı’dan tepki Bizim elimize bıraksınlar... Düzgün yaşayın! 11:22
Müge Anlı'da Pilsen Pirpor cinayeti olayıda son dakika: Müge Anlı'dan tepki "Bizim elimize bıraksınlar... Düzgün yaşayın!" 29.10.2021 | 11:34
Edirne’de işyeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı 02:05
Edirne’de işyeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı 29.10.2021 | 11:25
Elazığ’da park halindeki minibüs alev alev yandı 02:51
Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı 29.10.2021 | 11:23
İstanbul Sultangazi’de iş yeri hırsızların uğrak noktası olan iş yeri kamerada 04:41
İstanbul Sultangazi'de iş yeri hırsızların uğrak noktası olan iş yeri kamerada 29.10.2021 | 10:06
Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor 02:35
Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor 29.10.2021 | 11:02
Nevşehir Kapadokya’da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı 04:09
Nevşehir Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı 29.10.2021 | 10:06
Müge Anlı Son Bölüm 29 Ekim 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’dan tepki Bu cinayet fail meçhul kalmayacak 17:07
Müge Anlı Son Bölüm 29 Ekim 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan tepki "Bu cinayet fail meçhul kalmayacak" 29.10.2021 | 11:03
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video 00:16
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video 29.10.2021 | 11:03
Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti 01:30
Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti 29.10.2021 | 10:46
Kuyumcuyu öldürüp soygun yaptı! | Video 00:57
Kuyumcuyu öldürüp soygun yaptı! | Video 29.10.2021 | 10:47
Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar 01:15
Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar 29.10.2021 | 10:17
Suuçtu Şelalesi’nde sonbahar güzelliği 02:43
Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği 29.10.2021 | 10:01
Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu | Video 00:13
Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu | Video 29.10.2021 | 09:55
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı 02:38
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 09:38
“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar! 00:36
“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar! 29.10.2021 | 09:29

Malatya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir İlçesinde 26 Ekim Salı günü akrabalar arasında araç alım satım meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ağır olan E.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen N.G., M.G., H. A. ve A. G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA