Mardin OSB’de çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video
Mardin’in Artuklu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) dönüşüm fabrikasında çıkan yangın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık kolluk kuvveti ve TOMA'nında olduğu ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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