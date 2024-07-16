Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı | Video
Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
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