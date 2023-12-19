Video Yaşam Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video

19.12.2023 | 10:03

Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasadışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:20
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 19.12.2023 | 10:03
Adana’da 5 milyon 916 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 02:53
Adana’da 5 milyon 916 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 19.12.2023 | 10:00
ABD’den getirilen kornea, Trabzon’da nakledildi | Video 06:18
ABD'den getirilen kornea, Trabzon'da nakledildi | Video 19.12.2023 | 09:29
Pisi pisi diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı | Video 00:28
"Pisi pisi" diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı | Video 19.12.2023 | 10:16
Yerli Malı Haftasında TOGG sürprizi | Video 05:39
Yerli Malı Haftasında TOGG sürprizi | Video 19.12.2023 | 09:29
Küçükçekmece’de kız meselesi kanlı bitti: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 00:33
Küçükçekmece’de kız meselesi kanlı bitti: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 19.12.2023 | 09:49
4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video 00:34
4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video 19.12.2023 | 09:29
Alkollü sürücü meşhur olmak istedi: Aman iyi çek de meşhur olalım | Video 01:40
Alkollü sürücü meşhur olmak istedi: "Aman iyi çek de meşhur olalım" | Video 19.12.2023 | 09:29
Nesli koruma altındaki yaban tekeleri böyle görüntülendi | Video 02:00
Nesli koruma altındaki yaban tekeleri böyle görüntülendi | Video 19.12.2023 | 09:34
Zeytinburnu’nda feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 03:11
Zeytinburnu'nda feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 19.12.2023 | 08:56
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı | Video 03:42
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı | Video 19.12.2023 | 07:09
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı | Video 03:52
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı | Video 19.12.2023 | 06:08
Burak Özçivit’ten GQ Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek mesajı | Video 00:35
Burak Özçivit’ten GQ Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek mesajı | Video 18.12.2023 | 23:40
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı 03:52
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı 18.12.2023 | 23:18
Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti 01:04
Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti 18.12.2023 | 18:13
’Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, silahı görünce kaçtı 05:40
'Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, silahı görünce kaçtı 18.12.2023 | 18:14
Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video 04:49
Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video 18.12.2023 | 16:43
Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video 05:51
Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video 18.12.2023 | 16:23
5 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı | Video 00:39
5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı | Video 18.12.2023 | 15:50
Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 00:38
Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 18.12.2023 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA