Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 19.12.2023 | 10:03 Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasadışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.