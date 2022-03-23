Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip… | Video

ATV’nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bugün inanılmaz bir olay konu olarak ele alındı. Müge Anlı’da 71 yaşındaki Dursun Zehir, 5 aydır kayıp olduğu ve ailesi tarafından arandığı belirtidi. Dursun Zehir, Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Zehir’in torunu Kerim Bekar, şüpheliler arasında gösterildi. Programda Kerim Bekar, programda kendi ağzıyla dedesinin evine gizlice girmeye çalıştığını söyledi. Bu anlarda ise Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı. İşte ayrıntılar!