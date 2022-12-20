Müge Anlı'da gündeme geldi! Dehşet evi kan dondurdu: 6 yaşındaki Elif Nur'un kahreden ölümü... | Video
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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Elif Nur'un ölümünün ardından anne tarafından uzaktan akraba olan Gülüzar Hanım, Müge Anlı'nın ekibine başvurdu. Gülüzar Hanım, hayatını kaybeden küçük kızın iki kardeşini almak için gittiği evde kan donduran bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan babaanne Cihangül Kurumlu, hala ve amca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte Müge Anlı'da gündeme gelen 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in yaşamını yitirdiği olayın detayları...