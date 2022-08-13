Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor | Video

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Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bölgenin turizm anlamında önemli mekanlardan biri olabileceğini vurgulayan ziyaretçilerden Çiğdem Doğan, "Bizler yaz ve kış mevsiminde buraya gelip doğanın tadını çıkarıyoruz. Kışın buz tutan bu kanyonlarda tırmanış yapılıyor. Ortaya güzel manzaralar çıkıyor. Murat Nehri'nin geçtiği bu bölgede vatandaşlar gelip piknik yapıyor. Yukarıya çıkınca kanyonların olduğu bölge tamamen ayaklarınızın altında kalıyor. Bu bölgeye destek verilirse çok güzel şeylerin yapılacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.