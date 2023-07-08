Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma | Video
Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay geçtiği anlatı sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçundan Re’sen soruşturma başlattı.
Üzerinde güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahıs namazla alay geçtiği anları sosyal medya platformunda paylaştı. Tepki toplayan paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan Re'sen soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ile gözaltına alınması yönünde Emniyete müzekkere yazıldı.
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