Nurdağı'ndaki enkazdan 129. saatte 6 kişi kurtarıldı | Video
Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.
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