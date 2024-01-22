Video Yaşam Ocakta unutulan süt evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi | Video
Ocakta unutulan süt evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi | Video

Ocakta unutulan süt evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi | Video

22.01.2024 | 14:34

Edirne’de ineklerden sağılan süttün kaynatmak için ocakta unutulması sonucu yaşlı çiftin evi küle döndü. Süttü ocakta unutan yaşlı Kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

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Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan yaşlı çift, ahırda bulunan ineklerinden sandıkları sütün bir kısmını tencerede kaynatırken gazı açık unuttu. Sattıkları diğer süttün parasını ise Edirne şehir merkezine almak için giden yaşlı çifte acı haberi komşuları verdi. Köylerinde bulunan evlerine dönen dönen yaşlı çift gözyaşlarıyla küle dönen evlerinin yanışını izledi.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, küle dönen ev ise kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, evde bulunan tüplerin patlamaması için dışarıya taşındı.

"OCAKTA UNUTULAN SÜT ALEV ALDI"
Ev sahibi Halil Uysal, eşiyle birlikte soğuk kış gününde dışarda kaldıklarını söyledi. Halil Uysal, "Sabah vaktinde işlerimizi bitirip köyden Edirne merkeze sattığımız süttün parasını almaya gittik. Komşular 2-3 saat sonra bize haber ettiler. Daha sonra geldik ama iş işten geçti artık. Ocağın üzerinde tencerede süt vardı ve açık bırakılmış. Oradan çıkan alevler evi küle çevirmiş. Dışarda kaldık ve evden hiç bir şey kurtaramadık sadece üstümdeki elbiselerle kaldık" dedi.

Evi yanan yaşlı çiftin komşuları da meydana gelen yangın dolayısıyla çok üzüldüklerini ifade etti.
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