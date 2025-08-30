Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Beach Of Lagoon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, kahramanlık türkülerine denizdeki ve plajdaki tatilciler de eşlik etti. Kumburnu Beach Of Lagoon Müdürü Burak Ardahan, "Türk bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
"BÜYÜK GURUR YAŞADIK"
Kumburnu Beach Of Lagoon İşletme Müdürü Burak Ardahan, şehit ve gazilerden devraldıkları şanlı bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklerin geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Ardahan, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı, 26 Ağustos'taki meydan muharebesi ve ordularımıza verilen 'İlk hedefimiz Akdeniz' emri ile 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutladık. Ölüdeniz Kumburnu Beach Of Lagoon olarak, şehit ve gazilerimizden devraldığımız şanlı bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ölüdeniz JAK timi, Kumburnu karşısındaki kayalıklara şanlı Türk bayrağını astı. Etkinlikler, havada, denizde ve karada farklı temalarla devam etti. Dağda mahsur kalan keçiyi kurtaran, yolunu kaybetmiş turisti bulan, dağda mahsur kalan paraşütçüye yardım eden Ölüdeniz JAK timimiz, başarılı bir şekilde gösterilerini gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı tatilciler, alkışlar ve marşlarla timimize eşlik ederek, büyük coşku yaşadık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu etkinliğimizde destek veren TUÇEV Kıyı yönetim ve Çevre koruma A.Ş., JAK Ekibi, Seaven Tur, Ays Su Sporları ve Likya Dalış Okulu'na çok teşekkür ediyoruz." ifadelerinde bulundu.
