Video Yaşam Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video

Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video

30.08.2025 | 10:12

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Beach Of Lagoon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, kahramanlık türkülerine denizdeki ve plajdaki tatilciler de eşlik etti. Kumburnu Beach Of Lagoon Müdürü Burak Ardahan, "Türk bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
30 Ağustos Zafer Bayramı Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Tabiat Parkı'nda da coşkulu şekilde kutlandı. Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV)'in destek verdiği kutlamada Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kumburnu karşısındaki kayalıklara şanlı Türk bayrağımızı meşaleler eşliğinde asarken, dalgıçlar tarafından deniz dibinde de Türk Bayrağı açıldı. Beach Of Lagoon da su sporları araçlarıyla meşaleler yakılıp JAK timi tarafından kayalıklara dev Türk Bayrağı asılırken, büyük coşku yaşandı. Sahildeki yüzlerce tatilci ile denize girenler de bu anı aynı coşku içinde alkışladı.

"BÜYÜK GURUR YAŞADIK"
Kumburnu Beach Of Lagoon İşletme Müdürü Burak Ardahan, şehit ve gazilerden devraldıkları şanlı bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklerin geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Ardahan, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı, 26 Ağustos'taki meydan muharebesi ve ordularımıza verilen 'İlk hedefimiz Akdeniz' emri ile 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutladık. Ölüdeniz Kumburnu Beach Of Lagoon olarak, şehit ve gazilerimizden devraldığımız şanlı bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ölüdeniz JAK timi, Kumburnu karşısındaki kayalıklara şanlı Türk bayrağını astı. Etkinlikler, havada, denizde ve karada farklı temalarla devam etti. Dağda mahsur kalan keçiyi kurtaran, yolunu kaybetmiş turisti bulan, dağda mahsur kalan paraşütçüye yardım eden Ölüdeniz JAK timimiz, başarılı bir şekilde gösterilerini gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı tatilciler, alkışlar ve marşlarla timimize eşlik ederek, büyük coşku yaşadık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu etkinliğimizde destek veren TUÇEV Kıyı yönetim ve Çevre koruma A.Ş., JAK Ekibi, Seaven Tur, Ays Su Sporları ve Likya Dalış Okulu'na çok teşekkür ediyoruz." ifadelerinde bulundu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 04:02
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 30.08.2025 | 10:12
Büyük Zafer’in 103. yılı kutlanıyor | Video 04:38
Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video 30.08.2025 | 09:51
Mersin’de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:44
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.08.2025 | 09:48
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 00:20
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 29.08.2025 | 13:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 02:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 29.08.2025 | 13:24
Bursa’da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 01:23
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
İzmir-Buca’da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! ’Kayıp telefon’ | Video 00:38
İzmir-Buca'da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! 'Kayıp telefon' | Video 29.08.2025 | 10:29
Samsun’daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 00:42
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 29.08.2025 | 09:46
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 04:21
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 09:45
Ayvalık’ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç’in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 02:18
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç'in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 00:24
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 29.08.2025 | 08:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 01:50
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 29.08.2025 | 00:08
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 02:56
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 28.08.2025 | 23:51
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 01:22
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 28.08.2025 | 16:38
Fatih’te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 01:25
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22
Çekmeköy’de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:55
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 28.08.2025 | 15:24
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY