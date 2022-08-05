Video Yaşam Önce fırsat kolladı, sonra da sağlık çalışanının telefonunu böyle çaldı | Video
Önce fırsat kolladı, sonra da sağlık çalışanının telefonunu böyle çaldı | Video

Önce fırsat kolladı, sonra da sağlık çalışanının telefonunu böyle çaldı | Video

05.08.2022 | 11:00

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Gaziantep'te bir şahıs, özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık anlarında şahsın önce fırsat kollaması sonra 10 bin liralık cep telefonunu çalması dikkat çekerken hastanede yaşanan hırsızlık bu kadar da olmaz dedirtti.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, hastaneye gelen bir şahıs, hastane koridorlarında bir süre dolaştıktan sonra hasta kaydı yapan sağlık çalışanlarının cep telefonunu gözüne kestirdi.

ÖNCE FIRSAT KOLLADI SONRA 10 BİN LİRALIK CEP TELEFONUNU ÇALDI
Daha sonra bir süre fırsat kollayan şahıs, sağlık çalışanlarının lavaboya gitmesini fırsat bilerek hasta kayıt masasına yanaştı. Şahıs, hızlı bir şekilde masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay ardından hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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