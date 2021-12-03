Osmaniye’de torbacı operasyonuna 3 tutuklama | Video

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Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ‘torbacı’ diye tabir edilen şahıslara yönelik kent genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonlarda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 278.36 gram eroin, 10.17 gram esrar, 20.79 gram metamfetamin, 2 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edilen bin 60 lira para ele geçirildi.