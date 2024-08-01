Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 01.08.2024 | 16:12 Edirne'nin Meriç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meriç ilçesinin Yenicegörece Köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı.