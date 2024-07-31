Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video
Eskişehir'de iki sokak kesişimde otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savrulurken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, “Burada kazalar sık sık oluyor, araçlar hızlı geliyor, sürücüler hiç dikkat etmiyor” dedi.
"ARABAYA ZARAR VERİP VERMEDİĞİNİ MERAK ETTİ"
Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, çocuğun kaza sonrası kendisine çarpan aracın durumunu sorduğunu söyledi. Çocuk ve ailesiyle tanışmak isteyen Balık şöyle konuştu;
"Biz kazanın sesini duyduk ve yardıma koştuk. Başının kanadığını görünce havlu ile ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım. Durumu biraz ağır gibiydi, havluyla sürekli tampon yaptım. Sürekli babasının telefon numarasını ve evlerinin adresini sayıkladı. Bir de arabaya zarar verip vermediğini merak etti, arabanın durumunu sordu. Ben de 'önemli olan senin iyi olman' dedim. Sonra kendinin durumunu sordu, ben de iyi olduğunu söyledim. Burada kazalar sık sık oluyor. Burası 4 yol olduğu için araçlar hızlı geliyor. Sürücüler hiç dikkat etmiyor. Bir de ecza deposu var oraya ilaç getiren araçlar var onlarda çok hızlı geçiyor."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
01:58
Evi basılan kiracı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum" | Video 31.07.2024 | 11:01
04:26
02:01
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı | Video 31.07.2024 | 10:18
01:19
01:34
01:50
Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı | Video 31.07.2024 | 10:40
00:56
02:56
Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı | Video 31.07.2024 | 10:00
01:05
02:04
Kontrolden çıkan belediye otobüsü, tamirci dükkanına girdi | Video 31.07.2024 | 08:55
01:54
Abartı egzozlu aracı trafikten men edilse de zevkinden vazgeçmedi | Video 31.07.2024 | 08:56
00:45
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video 31.07.2024 | 08:48
00:13
Şarkıcı Alişan'dan güldüren paylaşım "Abi napak sıcaktır geldik bura" 31.07.2024 | 08:43
00:50
İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 30.07.2024 | 16:35
00:21
00:43
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 30.07.2024 | 16:02
04:07
Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2024 | 15:50
01:12
Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video 30.07.2024 | 15:52
02:19
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 30.07.2024 | 15:14