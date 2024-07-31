Video Yaşam Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video

31.07.2024 | 11:17

Eskişehir'de iki sokak kesişimde otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savrulurken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, “Burada kazalar sık sık oluyor, araçlar hızlı geliyor, sürücüler hiç dikkat etmiyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Şendere ve şirinler sokaklarının kesişimde meydana geldi. Şendere sokak üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki otomobil, Şirinler sokak üzerinde bisikleti ile ilerleyen halindeki M.T.A.'ya (12) çarptı. Çarpanın etkisiyle çocuk aracın kaportası ve ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Çarpma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, bilinci açık olan çocuğun, kafa derisinde ise kanama oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"ARABAYA ZARAR VERİP VERMEDİĞİNİ MERAK ETTİ"
Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, çocuğun kaza sonrası kendisine çarpan aracın durumunu sorduğunu söyledi. Çocuk ve ailesiyle tanışmak isteyen Balık şöyle konuştu;
"Biz kazanın sesini duyduk ve yardıma koştuk. Başının kanadığını görünce havlu ile ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım. Durumu biraz ağır gibiydi, havluyla sürekli tampon yaptım. Sürekli babasının telefon numarasını ve evlerinin adresini sayıkladı. Bir de arabaya zarar verip vermediğini merak etti, arabanın durumunu sordu. Ben de 'önemli olan senin iyi olman' dedim. Sonra kendinin durumunu sordu, ben de iyi olduğunu söyledim. Burada kazalar sık sık oluyor. Burası 4 yol olduğu için araçlar hızlı geliyor. Sürücüler hiç dikkat etmiyor. Bir de ecza deposu var oraya ilaç getiren araçlar var onlarda çok hızlı geçiyor."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 02:23
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 31.07.2024 | 11:17
Evi basılan kiracı: Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum | Video 01:58
Evi basılan kiracı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum" | Video 31.07.2024 | 11:01
Lan ile başlayıp, Hayırdır ile biten kavgada yolcu minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı | Video 04:26
"Lan" ile başlayıp, "Hayırdır" ile biten kavgada yolcu minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı | Video 31.07.2024 | 10:18
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı | Video 02:01
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı | Video 31.07.2024 | 10:18
Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 01:19
Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 31.07.2024 | 10:50
Eyüpsultan’da ele geçirildi; piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde! | Video 01:34
Eyüpsultan'da ele geçirildi; piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde! | Video 31.07.2024 | 10:17
Bakırköy’de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı | Video 01:50
Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı | Video 31.07.2024 | 10:40
’Keyfine düşkün’ hırsız kamerada! Önce pazarda tezgahları gezdi, sonra metroya binip motosiklet çalmaya gitti | Video 00:56
'Keyfine düşkün' hırsız kamerada! Önce pazarda tezgahları gezdi, sonra metroya binip motosiklet çalmaya gitti | Video 31.07.2024 | 10:18
Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı | Video 02:56
Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı | Video 31.07.2024 | 10:00
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 01:05
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 31.07.2024 | 09:39
Kontrolden çıkan belediye otobüsü, tamirci dükkanına girdi | Video 02:04
Kontrolden çıkan belediye otobüsü, tamirci dükkanına girdi | Video 31.07.2024 | 08:55
Abartı egzozlu aracı trafikten men edilse de zevkinden vazgeçmedi | Video 01:54
Abartı egzozlu aracı trafikten men edilse de zevkinden vazgeçmedi | Video 31.07.2024 | 08:56
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video 00:45
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video 31.07.2024 | 08:48
Şarkıcı Alişan’dan güldüren paylaşım Abi napak sıcaktır geldik bura 00:13
Şarkıcı Alişan'dan güldüren paylaşım "Abi napak sıcaktır geldik bura" 31.07.2024 | 08:43
İzmir’de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 00:50
İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 30.07.2024 | 16:35
Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video 00:21
Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video 30.07.2024 | 16:34
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 00:43
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 30.07.2024 | 16:02
Malatya’da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 04:07
Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2024 | 15:50
Akhisar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın | Video 01:12
Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video 30.07.2024 | 15:52
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 02:19
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 30.07.2024 | 15:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA