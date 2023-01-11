Park halindeki arabayı böyle parçaladı | Video

Büyükçekmece’de gece saatlerinde bir şahıs, park halindeki aracın önce dikiz aynasını kırdı ardından lastikleri tekmeleyerek bıçakladı. Yaşananlarsa bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs yanına yanaştığı park halindeki araca sebepsiz yere zarar vermeye başladı. Önce aracın dikiz aynasını kıran şahıs hırsını alamayınca cebinden çıkardığı bıçakla lastiği patlattı. Şahıs daha sonra arabayı tekmelemeye başladı. Yaşananlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken araç sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

"ARACIN AYNALARINI KIRMIŞLAR"

Olay anını duyan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Gece burada olmuş olay. Aracın aynalarını kırmışlar. Daha sonra aracın sahibi geldi aracı aldı gitti galiba. Araç burada park halindeydi. Kim yaptı bilmiyoruz" dedi.