Video Yaşam Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video

Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video

Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video
07.04.2021 | 16:44

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Eskişehir’de fiyat almak için yanında getirdiği altınlarını kuyumcuda düşüren vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.

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Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki Kenan Başaran, ev almak isteyen oğluna maddi destek sağlamak için altınlarını satmak istedi. Evinde bulunan altınlara yanına alarak Arifiye mahallesi Belediye sokakta bulunan Taşbaşı Çarşısı'ndaki kuyumculara giden Kenan Başaran, fiyat aldıktan sonra evine giderken altınlarını düşürdü. Durumu fark ettiği gibi Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Kenan Başaran, polislerden yardım istedi.

POŞET İÇİNDEKİ ALTINLAR KALDIRIMDA BULUNDU
Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Bölge devriyesi ekipler kuyumculara durumu bildirirken, bir ekip de 67 yaşındaki Kenan Başaran ile birlikte geçtiği yollarda altınları aramaya başladı. Müracaattan yaklaşık 30 dakika sonra Kuyumcular Çarşısı'nın yanındaki yolda bulunan kaldırımda poşet içerisindeki altınlar bulundu. Kenan Başaran'ın kaybettiği altınları bulan polis ekipleri Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek gerekli işlemlerin ardından altınları sahibine eksiksiz şekilde teslim etti.

"POLİSLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Kuyumcuların 27 bin lira değer biçtiği altınlarının kısa sürede bulunup kendisine eksiksiz şekilde teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu belirten Kenan Başaran ise, "Bugün 11.30 civarında altınlarımla birlikte kuyumcudan çıktım. Sonra düşürmüşüm. Hemen karakola gelerek yardım istedim. Benimle birlikte gelip araştırdılar. Sağ olsunlar buldular ve eksiksiz şekilde teslim ettiler. Polislerimize çok teşekkür ederim. Altınlarımı bulmak için epey çaba gösterdiler. Yarım saat içinde altınlarımı buldular" ifadelerini kullandı.

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