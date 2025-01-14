Rize'de "Oğlumu darp etti" diyen anne market çalışanını silahla vurdu | Video 14.01.2025 | 16:50 Rize'de oğlunun darp edildiğini iddia eden kadın market çalışanını silahla vurarak yaraladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Meryem B. isimli kadın Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarında bulunan markete giderek oğlunu darp ettiğini iddia ettiği A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesinin ardından Meryem B. yanında getirdiği tabanca ile A.C.'ye ateş etmeye başladı. A.C. saldırının ardından ayağından ve karnından yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.C.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden taksi ile uzaklaşan Meryem B. isimli kadın suçu işlediği silah ile birlikte evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.