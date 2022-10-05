Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir’deki hastanede denetim yaptı | Video

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Ataşehir’de yoğun bakımdaki hastanın maruz kaldığı skandal olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler söz konusu hastanede denetim yaptı.