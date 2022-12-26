Sakarya'da sokak ortasında kanlı infaz! Kavga ettiği kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:51
02:54
Göz göre göre silahla bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.12.2022 | 11:32
02:11
04:21
Buz tutan Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi | Video 26.12.2022 | 09:06
09:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.12.2022 | 10:28
00:29
Asker uğurlaması mahalleyi çileden çıkardı | Video 26.12.2022 | 09:53
01:44
Tırlara uyuşturucu operasyonu: 120 kilo esrar ele geçirildi | Video 26.12.2022 | 10:22
00:28
03:00
Van kar yağışıyla beyaza büründü | Video 26.12.2022 | 10:00
02:37
Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 26.12.2022 | 09:15
01:25
Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 26.12.2022 | 09:15
00:32
01:41
05:15
01:41
01:21:41
02:05
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 25.12.2022 | 18:40
01:15
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 25.12.2022 | 15:21
05:47
Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti | Video 25.12.2022 | 12:45
Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA
26 yaşındaki İbrahim Türer'in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Türer'in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer'e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer'in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.