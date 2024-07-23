Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı | Video
Samsun'da polis, yasa dışı bahis sitesini çökerterek düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle operasyon kararı alınarak bu sabah saat 06.00 sıralarında 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda H.K., F.E., Ş.B., A.K., S.Ç., Y.K., E.B., N.Ç. ve N.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev, işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabancaya, 23 adet fişeğe 4 bin 400 TL, 650 euro ve 50 sterlin para, 8 bin 307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyon kapsamında firarda olan bir kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
TÜGVA'lı binlerce genç Ayasofya'da buluştu | Video 23.07.2024 | 13:42
00:39
Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada | Video 23.07.2024 | 12:42
01:38
Bitlis’te sahte rapor operasyonu: 17 araca el konuldu | Video 23.07.2024 | 12:41
02:13
Sultangazi'de iş yerine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 12:06
00:48
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı | Video 23.07.2024 | 12:06
00:51
Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik kazası: 7 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:41
01:51
02:12
04:29
00:48
Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video 23.07.2024 | 10:21
00:48
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 10:04
00:26
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:00
00:57
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 23.07.2024 | 09:58
04:19
01:17
02:21
00:14
05:49
04:28
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 22.07.2024 | 14:53
05:04
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 22.07.2024 | 13:44