Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı | Video

Ankara’dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.’nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.