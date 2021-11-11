Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Ankara’dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.’nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.