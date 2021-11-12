Video Yaşam Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odası görüntülendi | Video
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odası görüntülendi | Video

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odası görüntülendi | Video

12.11.2021 | 14:28

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İstanbul’daki iş seyahati sırasında, akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişinin samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden genç mimar Başak Cengiz'in (28) odası görüntülendi.

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Ankara'da yaşayan ve mimarlık yapan 28 yaşındaki Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ Boz'un (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu vahşice katledildi. Zanlı kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken genç mimarın cansız bedeni memleketi Ankara'ya getirilerek toprağa verildi. Kederli ailesi, Yenimahalle'de bulunan baba evindeki Cengiz'in odası görüntülendi

Cengiz'in odasında yatağı, dolabı, komodini, askılığı ve kişisel eşyaları yer alırken, yatağının üzerine bir de çiçek bırakıldığı gözlemlendi.

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