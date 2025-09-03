Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 03.09.2025 | 09:37 Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı. İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.