Video Yaşam Şerit değiştiren bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video
Şerit değiştiren bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video

Şerit değiştiren bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video

02.01.2024 | 12:12

Düzce kent merkezi Eski Bolu Caddesi üzerinde şerit değiştiren bisikletli ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü savrulurken 2 kişi yaralandı. Kaza anı işe bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Kaza Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesinde saat 10;45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre eski Bolu Caddesinde kent merkezi istikametine gitmekte olan Ahmet Ç.(76) idaresindeki motosiklet aynı istikamete giden ve bir anda şerit değiştiren Taha A.(17) idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç savrulurken 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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