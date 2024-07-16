Sevdiğine kavuşabilmek için sadaka verdi! Üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi | Video
Hatay'da bir genç kızın sevdiği erkeğe kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı ‘Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri görenleri şaşırttı.
"ALLAH İNŞALLAH HANIMEFENDİNİN DUASINI KABUL EDER"
20 TL'nin üzerindeki ilginç yazıyı gören Ali Ballı, "Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Yemeği verdikten sonra para verdi. Normal olarak ücretini ödedi. Bende parayı buraya getirdim. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. Kasadayken böyle ilginç bir yazı buldum. Sanırım bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş. Hanımefendi böyle bir yazı yazmış. Allah inşallah hanımefendinin duasını kabul eder. Bir ömür boyu mutlu olurlar. Alper bu kızı duy. Bu zamanda böyle bir kız bulamazsın çocuk. Bu fırsatı kaçırma" dedi.
"İNŞALLAH SADAKASI KABUL OLUR VE SEVDİĞİNE KAVUŞUR"
Sadaka veren vatandaşın duasının kabul olmasını istediğini dile getiren Ali Ballı, "Paranın üzerine 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' diye yazmış. 20 TL'lik cüzzi bir para üstüne yazılmış. Bence bunu yazanlar; 16 veya 18 yaşlarında gençlerdir. Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti. İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur. Alper de duysun bu kızı artık. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın" ifadelerini kullandı.
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