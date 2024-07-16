Video Yaşam Sevdiğine kavuşabilmek için sadaka verdi! Üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi | Video
Sevdiğine kavuşabilmek için sadaka verdi! Üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi | Video

Sevdiğine kavuşabilmek için sadaka verdi! Üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi | Video

16.07.2024 | 09:23

Hatay'da bir genç kızın sevdiği erkeğe kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı ‘Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri görenleri şaşırttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antakya ilçesinde köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik kağıt bankontun üzerinde bir şeyler yazdığını fark etti. Yazıyı kontrol eden Ballı, paranın üzerinde; 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri yer aldığını gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan iş yeri çalışanları durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Ballı, yazıya konu olan Alper isimli şahsa seslenerek; "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın" dedi.

"ALLAH İNŞALLAH HANIMEFENDİNİN DUASINI KABUL EDER"
20 TL'nin üzerindeki ilginç yazıyı gören Ali Ballı, "Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Yemeği verdikten sonra para verdi. Normal olarak ücretini ödedi. Bende parayı buraya getirdim. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. Kasadayken böyle ilginç bir yazı buldum. Sanırım bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş. Hanımefendi böyle bir yazı yazmış. Allah inşallah hanımefendinin duasını kabul eder. Bir ömür boyu mutlu olurlar. Alper bu kızı duy. Bu zamanda böyle bir kız bulamazsın çocuk. Bu fırsatı kaçırma" dedi.

"İNŞALLAH SADAKASI KABUL OLUR VE SEVDİĞİNE KAVUŞUR"
Sadaka veren vatandaşın duasının kabul olmasını istediğini dile getiren Ali Ballı, "Paranın üzerine 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' diye yazmış. 20 TL'lik cüzzi bir para üstüne yazılmış. Bence bunu yazanlar; 16 veya 18 yaşlarında gençlerdir. Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti. İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur. Alper de duysun bu kızı artık. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 00:19
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 16.07.2024 | 10:04
Trafikte baltalı, yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 00:14
Trafikte baltalı, yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 16.07.2024 | 09:58
Tavşanlı’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak karşı şeride geçti: 1 yaralı | Video 02:03
Tavşanlı'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak karşı şeride geçti: 1 yaralı | Video 16.07.2024 | 09:52
Sevdiğine kavuşabilmek için sadaka verdi! Üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi | Video 03:33
Sevdiğine kavuşabilmek için sadaka verdi! Üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi | Video 16.07.2024 | 09:23
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 00:45
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 16.07.2024 | 09:03
Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam hayatını kaybetti | Video 01:14
Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam hayatını kaybetti | Video 16.07.2024 | 08:51
Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:12
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.07.2024 | 08:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı 11:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı 15.07.2024 | 18:15
Çatıda çıkan yangın korkuttu! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 01:38
Çatıda çıkan yangın korkuttu! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 15.07.2024 | 16:31
Ankara’da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi | Video 00:11
Ankara'da faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak böyle durabildi | Video 15.07.2024 | 16:01
Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti! O anlar kamerada | Video 03:45
Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti! O anlar kamerada | Video 15.07.2024 | 15:42
Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu | Video 01:49
Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu | Video 15.07.2024 | 15:40
’Muhtarlık seçimi husumeti’ cinayetinde 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı | Video 01:34
'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı | Video 15.07.2024 | 14:22
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı... | Video 00:21
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Tuzluk ve biberliğin doğru kullanımı... | Video 15.07.2024 | 15:19
Aranan FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 00:44
Aranan FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 15.07.2024 | 14:22
Belinden çıkarttığı tabanca ile büfeye böyle kurşun yağdırdı! | Video 03:47
Belinden çıkarttığı tabanca ile büfeye böyle kurşun yağdırdı! | Video 15.07.2024 | 13:31
Muş’ta çimento taşıma aracı kaza yaptı: 1 kişi yaralandı | Video 02:43
Muş'ta çimento taşıma aracı kaza yaptı: 1 kişi yaralandı | Video 15.07.2024 | 13:30
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Kasadan 6 bin lira çalma anı böyle görüntülendi | Video 00:27
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Kasadan 6 bin lira çalma anı böyle görüntülendi | Video 15.07.2024 | 12:50
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Kasadan 6 bin lira çalma anı böyle görüntülendi | Video 00:27
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti: Kasadan 6 bin lira çalma anı böyle görüntülendi | Video 15.07.2024 | 12:27
Yozgatlı 15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı: Tanka, topa, uçağa karşı iman güçleriyle direndiler | Video 05:47
Yozgatlı 15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı: "Tanka, topa, uçağa karşı iman güçleriyle direndiler" | Video 15.07.2024 | 11:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA