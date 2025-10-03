Video Yaşam Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video

03.10.2025 | 15:24

Siirt'te bir kuyumcuya sahte altın sattığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Eylül'de Yeni Mahalle Güres Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Şüpheliler S.İ., B.S. ve H.A., yanlarında getirdikleri sahte altın kolyeyi kuyumcuya sattı. 27,45 gram ağırlığındaki sahte kolyeyi 129 bin 500 TL karşılığında alan kuyumcu, yaptığı kontrolde ürünün sahte olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve saha çalışmaları sonucu şüphelilerin kullandıkları aracı Bitlis'ten, Siirt'in Baykan Baykan ilçe istikametine seyir halindeyken durdurdu. Araçta yapılan aramada sahte kolye, sahte bilezik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

