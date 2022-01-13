Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı | Video

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Sivas’ın Ulaş ilçesi yakınlarında meyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza bugün sabah saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkiinde meydana geldi. Kazada Malatya istikametine gitmekte olan Y.D. idaresindeki kamyonet ile kaşı yönden gelen U.Ü. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile kamyon yoldan çıkarak şarampole sürüklendi. Otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan L.M., S.K. ve H.K. yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Sivas'a nakledildi. Kamyonet sünücüsü ve kamyonette bulunan Y.Ö. kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya yağan kar nedeniyle yolun kaygan oluşunun neden olduğu tahmin ediliyor.