Video Yaşam Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu!
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu!

Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu!

19.10.2021 | 12:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 00:10
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 19.10.2021 | 12:44
Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’ 00:21
Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’ 19.10.2021 | 11:35
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 01:59
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 06:40
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
Sanatçı Erdal Erdoğan’a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 00:36
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 01:02
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt’un ’alıkonulduğu’ iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 00:19
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 19.10.2021 | 10:42
Sivas kangallarını Bursa’da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 05:06
Sivas kangallarını Bursa'da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 19.10.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı izle: 19 Ekim 2021 Salı atv izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı’daki kan donduran cinayet itirafında son dakika 14:07
Müge Anlı canlı izle: 19 Ekim 2021 Salı atv izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı'daki kan donduran cinayet itirafında son dakika 19.10.2021 | 10:25
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 04:06
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 19.10.2021 | 10:15
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 03:40
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 19.10.2021 | 10:10
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 01:12
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.10.2021 | 10:12
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 04:11
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 19.10.2021 | 09:58
Avcılar’da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 01:26
Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
Kırıkkale’de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 01:39
Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02
İstanbul’un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 03:10
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45

ANTALYA'da, kurallar gereği bir kişinin kullandığı elektrikli skutere aynı anda binen 4 genç, tramvay yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerden biri görüntü çeken kişiye, Selam olsun diyerek el salladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli skuterler, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda skutere aynı adan 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği skuter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı. Skuterdekilerden biri Selam olsun diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin Düşeceksiniz, düşeceksiniz sözleri kameraya kayıtlarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA