Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu!

ANTALYA'da, kurallar gereği bir kişinin kullandığı elektrikli skutere aynı anda binen 4 genç, tramvay yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerden biri görüntü çeken kişiye, Selam olsun diyerek el salladı.

Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli skuterler, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda skutere aynı adan 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği skuter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı. Skuterdekilerden biri Selam olsun diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin Düşeceksiniz, düşeceksiniz sözleri kameraya kayıtlarına yansıdı.