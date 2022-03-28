Video Yaşam Son Dakika: Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Mahra'dan acı haber geldi! | Video
Son Dakika: Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Mahra'dan acı haber geldi! | Video

Son Dakika: Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Mahra'dan acı haber geldi! | Video

28.03.2022 | 16:36

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Son dakika haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), hastanedeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

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Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında, Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Mahra Melin'in ailesinin, oldukça üzgün olduğu görüldü.

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