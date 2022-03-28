Son Dakika: Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Mahra'dan acı haber geldi! | Video
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Son dakika haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), hastanedeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.
Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Mahra Melin'in ailesinin, oldukça üzgün olduğu görüldü.