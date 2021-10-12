SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili İsmet Uçma'nın cenaze namazına katıldı
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OTOMATİK OYNAT
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Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada 12.10.2021 | 13:33
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili İsmet Uçma'nın cenaze namazına katıldı.