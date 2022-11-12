Video Yaşam Son Dakika: FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video
Son Dakika: FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video

Son Dakika: FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video

12.11.2022 | 14:34

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Son dakika haberi: FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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