Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR devrildi!

SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR devrildi!

SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR devrildi!
30.04.2021 | 09:05

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Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

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