Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi! ! İşte nikahtan ilk kareler | Video

Son Dakika Magazin Haberi: Şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış (37) ile dünyaevine girdi. Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çifti sevenleri yalnız bırakmadı. İşte Zeynep Bastık ve Tolga Akış çiftinin nikah töreninden ilk kareler...