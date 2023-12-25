Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etti... Mustafa Hakkulu'nu arkadaşı öldürmüş! | Video
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da aranan Mustafa Hakkulu olayında son dakika gelişmesi yaşandı... Arkadaşı İsa Dumlu, 35 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti.
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