Video Yaşam Sopayla öldüresiye dövülen 'Duman' ameliyat edildi | Video

Sopayla öldüresiye dövülen 'Duman' ameliyat edildi | Video

Sopayla öldüresiye dövülen 'Duman' ameliyat edildi | Video
12.08.2021 | 09:58

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Ataşehir'de tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle bir kişi tarafından sopayla öldüresiye dövülen ve dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan "Duman" isimli sokak köpeği ameliyat edildi. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildiren Veteriner Hekim Ateş Barut, "Beynin içinde kırık kemik parçaları da vardı. Ameliyatı güzel geçti. Hem kafatası içindeki kemikleri temizledik, hem de ona yeni bir kafatası çatısı yaptık" dedi.

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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin "Duman" ismini verdiği köpeği, bir kişi sopayla öldüresiye dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan Hasan Kılıç'ın köpeğe 7 kez sopayla vurduğu görüldü. Yaralı halde veterinere götürülen köpeğin kafatası kemiğinin kırık olduğu belirlendi. İlk tetkikleri sonucunda, köpeğin daha donanımlı bir kliniğe sevkine karar verildi. Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, köpeği Petcode Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Dün hayvan hastanesinde ameliyata alınarak kafatasındaki kırıklar tedavi edilmeye çalışılan 'Duman'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.

"BİRÇOK HAYVAN GİBİ O DA İNSAN TRAVMASINA MARUZ KALMIŞ"
'Duman'ın sağlık durumu ve ameliyatı hakkında konuşan Veteriner Hekim Ateş Barut, "Duman dün akşam saatlerinde hastanemize sevk edildi. SOHAYKO derneği tarafından getirildi. Maalesef geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Çok ağır bir travma yaşamış. Aslında aynı kaderi paylaşan birçok hayvan gibi o da insan travmasına maruz kalmış. Kafasına aldığı darbeler sonucunda kafatasında kırıklar meydana gelmiş. Dün geceyi çok zor geçirdik. Beyin kanamaları ve kafatası içindeki basıncı düşünmek için tedaviler yaptık. Bu sabah saatlerinde daha stabil hale geldi. Bilgisayarda tomografisini çektik. Beynin içinde kırık kemik parçaları da vardı. Ameliyatı güzel geçti. Hem kafatası içindeki kemikleri temizledik, hem de ona yeni bir kafatası çatısı yaptık. Kolay işler değil bunlar hala hayati riski devam ediyor. Umarım çabamız boşa gitmez ve onu hayatta tutabiliriz" dedi.

"HAYVANA ŞİDDET BİR KABAHAT DEĞİL, HAYVANA ŞİDDET BİR SUÇ"
Veteriner hekim Barut, "Maalesef bunu o kadar sık yaşıyoruz ki. Yeni hayvan koruma yasasıyla beraber artık şekillenmeye başladı ama hayvana şiddet bir kabahat değil, hayvana şiddet bir suç. Böyle suçlar işleyen insanlar güçleri yettiği zaman, ya da içlerindeki öfkeyi bastıramadıkları zaman, bu öfkeyi başkalarına da yönlendiriyorlar. Burada bugün hedef bir köpek ama yarın bir çocuk, kadın ya da başka bir insan olacak. Toplumumuzun en çok ihtiyacı olan şeyin sevgi olduğunu düşünüyorum. Bu sevgiyi en iyi aktarabileceğimiz ve en iyi geri alabileceğimiz canlılar hayvanlar" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR KAFATASI KEMİĞİ YAPTIK"
Köpeğin şu an yoğun bakımda olduğunu söyleyen Barut, "Onu ameliyata sokacak duruma getirdik. Ameliyatta her şey yolunda gitti. 3-4 saat uyutulacak, ondan sonra yavaş yavaş uyandırmaya başlayacağız. Tabii beyinde ne kadar kalıcı hasar olup olmayacağını zaman gösterecek, onu şu anda bilmiyoruz. Hem beyin içindeki kemikleri topladık, hem de beyindeki kanamayı durdurduk. Pıhtıları aldık ve buraya yeni bir kafatası kemiği yaptık" ifadelerini kullandı.

"KAFAYA VURMAK BİR CANLIYI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"
Hayvanlarla aynı şehirleri ve hayatı paylaştığımızı söyleyen Barut, "Hayvanları sevmek, hayvanlara zarar vermekten çok daha güzel. Çok büyük kazanımlar getiriyor hepimize. Bu hayvanların hepsi hepimizin hayvanlarımız. Ben bütün izleyenlere onlara sevgi göstermelerini tavsiye ediyorum. Hedefin hayvan, ya da insan olması bence hiç fark etmiyor. Hayvan gibi savunmasız bir canlının ya böyle bir şiddet uygulayan birinin acilen tedavi edilmesi lazım. Sosyal medyayla görüntüleri incelerseniz, orada bir köpeğin saldırdığı, kendini savunmaya çalışan bir insan yok. Orada direk bir canlıyı öldürmeye çalışan bir insan var. Çünkü kafaya vurmak bir canlıyı öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.

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