Sosyal medyada paylaşmak için ölümü göze aldılar | Video

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Motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde araçların arasında ilerleyen genci görenler hayrete düştü. Önünden giden bagaja oturmuş olan arkadaşına poz veren genç, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekipleri otomobil ve motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde araçların arasında ilerleyen genci görenler hayrete düştü. Önünden giden bagaja oturmuş olan arkadaşına poz veren genç, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekipleri otomobil ve motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.