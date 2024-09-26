Sosyal medyayı karıştıran kedi türü! Böylesini görmediniz | Video

İngiltere’de “üretilmeye” başlanan bir kedi cinsi, sadece sosyal medyada değil tüm dünyada gündem haline geldi. Bu üretim yasaklansa da, popülerleşmeye devam ediyor ve büyük bir endişe sebebi haline gelmiş durumda.