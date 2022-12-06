Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video

İstanbul’da otobüsten indikten sonra takip ettiği ve arkadan yaklaştıktan sonra eliyle ağzını kapatarak saldırdığı genç kadını taciz eden sapık, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Cinsel Taciz" olayı Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı olan Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir tacizci, akşam saat 21.20 sıralarında evine gitmekte olan bir kadını takip etti. Otobüsten indikten sonra takip ettiği ve arkadan yaklaştıktan sonra eliyle ağzını kapatarak saldırdığı genç kadını taciz eden sapık, genç kadının çığlık atması üzerine mahalle sakinleri olaya müdahale edince kaçtı.

Mağdur kadın şikayetçi olunca detaylı bir inceleme başlatıldı. Olay yerinde ve yakın çevresinde bulunan 43 farklı güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştirdiği belirlenen G.T.'yi Sultanbeyli İlçesi Battal Gazi Mahallesi'ndeki bir pasajın içerisinde gözaltına aldı. G.T. isimli tacizci "Cinsel Taciz" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından adliyeye sevk edildi.