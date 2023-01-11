Video Yaşam Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video
Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video

Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video

11.01.2023 | 12:30

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Antalya’da taksisine yolcu gibi binen saldırganın başına vurduğu taşla hastanelik olar taksi şoförü o anları anlattı. Hastanede tedavi altına alınan taksici taburcu edildi.

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Olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan, Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar kuştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şahin'in emniyetteki işlemleri sürerken; taksiciler, dün akşam saatlerinde konvoy düzenleyerek saldırıyı protesto etti.

O ANLARI ANLATTI
Şafak Mahallesinden aldığım yolcu Özdilek Alışveriş Merkezine gitmek istediğini söyleyen Mesut dertli, "Gece saat 04.00 civarı ve hava karanlıktı. Arkaya oturmuştu elinde de çanta vardı. Nereye gitmek istediğini tekrar sorduğumda Erasta tarafında bulunan boş araziye gitmek istediğini söyledi. Arabam orada dedi. Oraya giderken burada inebilirim dedi, ben durduğumda kafama parke taşıyla vurmaya başladı ve aramızda arbede yaşandı. Zor kurtuldum, elimde iki tane kırık var ve dişlerim kırıldı." dedi.

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