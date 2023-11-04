Ters şeritte ilerleyen motosiklet kamyonete çarptı, metrelerce savruldu | Video
Bursa'da ters şeritte ilerlerken sola dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı kırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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