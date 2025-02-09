Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ters şeride giren bir tır yürekleri ağza getirdi. Otomobil sürücüsü, tırı fark edince son anda frene basarak faciayı önledi.
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