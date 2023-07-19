Tokat'ta gölette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu | Video 19.07.2023 | 16:20 TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde HES göletinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarındaki Hidroelektrik santralinin göletinde saat 10.30 sıralarında vatandaşlar ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla gölete giren AFAD ekiplerinin çalışmasıyla ceset sudan çıkartıldı. yapılan incelemelerin ardından Reşadiye Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bulunan cesedin ölüm sebebi ve kimlik tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.