Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti | Video

Türk sinemasına ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve ardından da başrole kadar yükselen Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesinin, bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.