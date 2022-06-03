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OTOMATİK OYNAT
01:40
Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası | Video 03.06.2022 | 09:48
00:31
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03.06.2022 | 09:23
00:48
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti | Video 03.06.2022 | 09:34
00:29
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı! O anlar kamerada | Video 03.06.2022 | 08:51
01:32
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 03.06.2022 | 08:52
02:11
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video 03.06.2022 | 08:44
02:19
Gaziosmanpaşa'da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 03.06.2022 | 08:43
03:22
Bodrum katta çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi zehirlendi | Video 03.06.2022 | 08:43
01:07
Yol ortasında para dolu poşet buldu | Video 03.06.2022 | 08:52
01:48
Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü | Video 03.06.2022 | 08:43
01:22
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Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı | Video 02.06.2022 | 21:55
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Galata’daki dehşette yeni gelişme! Kendini yakan genç hayatını kaybetti 02.06.2022 | 16:28
01:06
Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 02.06.2022 | 15:24
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Siverek’te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı | Video 02.06.2022 | 15:41
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İstanbul'da 'Hayali İhracat' operasyonu! Gümrük Memuru da gözaltında | Video 02.06.2022 | 15:10
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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video 02.06.2022 | 15:03
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Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video 02.06.2022 | 15:02
Türk sinemasına ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve ardından da başrole kadar yükselen Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesinin, bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.